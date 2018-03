Ferrari domina treinos classificatórios A Ferrari dominou os treinos classificatórios para o GP da Áustria de Fórmula 1, realizados nesta sexta-feira em Spielberg. Com o tempo de 1min07s908, o alemão Michael Schumacher foi o mais rápido do dia, seguido de Rubens Barrichello, que marcou 1min08s187. Os dois serão os últimos a entrar na pista no treino oficial de sábado, que vai definir o grid de largada para a prova de domingo. A surpresa do dia ficou, novamente, por conta do australiano Mark Weber (Jaguar). Com a marca de 1:08.512 , ele fez o terceiro tempo. Seu companheiro de equipe, o brasileiro Antonio Pizzonia, foi o nono. Os dois pilotos da BAR, Jacques Villeneuve e Jenson Button, vieram em seguida - respectivamente, na 4ª e 5ª posições - e o colombiano Juan Pablo Montoya foi o sexto. O brasileiro Cristiano da Matta (Toyota) foi o 16º. Veja a classificação nos treinos classificatórios desta sexta-feira. .1.Michael Schumacher (ALE) Ferrari - 1:07.908 .2.Rubens Barrichello (BRA) Ferrari - 1:08.187 .3.Mark Webber (AUS) Jaguar - 1:08.512 .4.Jacques Villeneuve (CAN) BAR - 1:08.680 .5.Jenson Button (ING) BAR - 1:08.831 .6.Juan Pablo Montoya (COL) Williams - 1:08.839 .7.David Coulthard (ESC) McLaren - 1:08.947 .8.Kimi Raikkonen (FIN) McLaren - 1:08.978 .9.Antonio Pizzonia (BRA) Jaguar - 1:09.024 10.Giancarlo Fisichella (ITA) Jordan - 1:09.281 11.Jarno Trulli (ITA) Renault - 1:09.450 12.Nick Heidfeld (ALE) Sauber - 1:09.479 13.Fernando Alonso (ESP) Renault - 1:09.680 14.Olivier Panis (FRA) Toyota - 1:09.764 15.Heinz-H. Frentzen (ALE) Sauber - 1:10.055 16.Cristiano Da Matta (BRA) Toyota - 1:10.370 17.Jos Verstappen (HOL) Minardi - 1:10.894 18.Justin Wilson (ING) Minardi - 1:11.056 19.Ralph Firman (ING) Jordan - 1:11.171 20.Ralf Schumacher (ALE) Williams - Sem Tempo