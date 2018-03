Ferrari domina treinos e larga na frente A Ferrari confirmou mais uma vez a superioridade na Fórmula 1 e vai largar na frente no GP do Bahrein, que será disputado na manhã deste domingo, a partir das 8h30 (horário de Brasília). Michael Schumacher foi o mais rápido nos treinos oficiais com o tempo de 1min.30s139 e obteve a 58ª pole da carreira. Rubens Barrichello - que fez 1:30.530 - vai largar em segundo. Logo em seguida aparecem as duas Williams - com o colombiano Juan Pablo Montoya em terceiro (1:30.581) e Ralf Schumacher em quarto (1:30.633). Christiano da Matta (Toyota) vai largar em 9º e Felipe Massa (Sauber) será o 13º no grid. Veja o grid de largada do GP de Bahrein, a terceira etapa do campeonato mundial de F-1 1 - Michael Schumacher (ALE/Ferrari) 1:30.139 2 - Rubens Barrichello (BRA/Ferrari) 1:30.530 3 - Juan Pablo Montoya (COL/Williams-BMW) 1:30.581 4 - Ralf Schumacher (ALE/Williams-BMW) 1:30.633 5 - Takuma Sato (JAP/BAR-Honda) 1:30.827 6 - Jenson Button (ING/BAR-Honda) 1:30.856 7 - Jarno Trulli (ITA/Renault) 1:30.971 8 - Olivier Panis (FRA/Toyota) 1:31.686 9 - Cristiano Da Matta (BRA/Toyota) 1:31.717 10 - David Coulthard (ESC/McLaren-Mercedes) 1:31.719 11 - Giancarlo Fisichella (ITA/Sauber-Petronas) 1:31.731 12 - Christian Klien (AUT/Jaguar-Cosworth) 1:32.332 13 - Felipe Massa (BRA/Sauber-Petronas) 1:32.536 14 - Mark Webber (AUS/Jaguar-Cosworth) 1:32.625 15 - Giorgio Pantano (ITA/Jordan) 1:34.105 16 - Fernando Alonso (ESP/Renault) 1:34.130 17 - Gianmaria Bruni (ITA/Minardi) 1:34.584 18 - Zsolt Baumgartner (HUN/Minardi) 1:35.787 19 - Nick Heidfeld (ALE/Jordan) 1:33.506 (trocou de motor e perdeu 10 posições) 20 - Kimi Raikkonen (FIN/McLaren-Mercedes) - Sem Tempo.