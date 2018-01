Ferrari domina treinos em Ímola A Ferrari dominou os treinos pré-classificatórios realizados nesta sexta-feira no circuito de Ímola. O alemão Michael Schumacher foi o mais rápido do dia ao cravar o tempo de 1:20.628, ficando à frente de seu companheiro de equipe, o brasileiro Rubens Barrichelo, que marcou 1:21.082 e ficou com a segunda posição. Com o resultado os pilotos da escuderia italiana serão os dois últimos a entrar na pista no sábado, quando será definido o grid de largada. Atrás dos carros da Ferrari, vieram as duas Williams: Ralf Schumacher marcou o tempo de 1:21.193 e ficou na terceira posição, seguido do colombiano Juan Pablo Montoya , que fez 1:21.490. A McLaren, que lidera o campeonato, fez um treino ruim. Kimi Raikkonen foi apenas o 8º (1:22.147) e David Coulthard o 9º (1:22.326). Os outros brasileiros foram mal. Antonio Pizzonia (Jaguar) foi o 15º e Cristiano da Matta (Toyota) o 18º. O GP de San Marino, quarta etapa do Mundial de F-1, será disputado neste domingo a partir das 9 horas. Veja a classificação oficial dos treinos desta sexta 1 - Michael Schumacher (Ale) Ferrari 1:20.628 2 - Rubens Barrichello (Bra) Ferrari 1:21.082 3 - Ralf Schumacher (Ale) Williams 1:21.193 4 - Juan Pablo Montoya (Col) Williams 1:21.490 5 - Mark Webber (Aus) Jaguar 1:21.669 6 - Jenson Button (Ing) BAR 1:21.891 7 - Jacques Villeneuve (Can) BAR 1:21.926 8 - Kimi Raikkonen (Fin) McLaren 1:22.147 9 - David Coulthard (Ing) McLaren 1:22.326 10 - Heinz-Harald Frentzen (Ale) Sauber 1:22.531 11 - Giancarlo Fisichella (Ita) Jordan 1:22.724 12 - Olivier Panis (Fra) Toyota 1:22.765 13 - Fernando Alonso (Esp) Renault 1:22.809 14 - Nick Heidfeld (Ale) Sauber 1:22.911 15 - Antonio Pizzonia (Bra) Jaguar 1:22.919 16 - Jarno Trulli (Ita) Renault 1:23.100 17 - Ralph Firman (Ing) Jordan 1:24.360 18 - Cristiano Da Matta (Bra) Toyota 1:24.854 19 - Jos Verstappen (Hol) Minardi-Cosworth 1:24.990 20 - Justin Wilson (Ing) Minardi 1:25.195