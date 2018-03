Ferrari domina treinos em Mônaco Com o tempo de 1:16.305, o piloto alemão Michael Schumacher foi o mais rápido do dia nos treinos classificatórios desta quinta-feira, para o GP de Mônaco a ser disputado no domingo. Seu companheiro de equipe, o brasileiro Rubens Barrichello, fez o segundo tempo do dia (1:16.636), ficando à frente do inglês Jenson Button (BAR), o terceiro colocado. Os treinos que vão definir o grid para o GP de Mônaco serão realizados no sábado e os dois pilotos da Ferrari serão os últimos a entrar na pista para a tomada final de tempo. Veja os tempos desta quinta-feira: .1.Michael Schumacher (ALE) Ferrari F2003 GA 1:16.305 .2.Rubens Barrichello (BRA) Ferrari F2003 GA 1:16.636 .3.Jenson Button (ING) BAR 005 Honda 1:16.895 .4.Jarno Trulli (ITA) Renault R23 1:16.905 .5.David Coulthard (ESC) McLaren MP4/17D Mercedes 1:17.059 .6.Ralf Schumacher (ALE) Williams FW25 BMW 1:17.063 .7.Giancarlo Fisichella (ITA) Jordan EJ13 Ford 1:17.080 .8.Juan Pablo Montoya (COL) Williams FW25 BMW 1:17.108 .9.Mark Webber (AUS) Jaguar R4 Cosworth 1:17.637 10.Nick Heidfeld (ALE) Sauber C22 Petronas 1:17.912 11.Kimi Raikkonen (FIN) McLaren MP4/17D Mercedes 1:17.926 12.Jacques Villeneuve (CAN) BAR 005 Honda 1:18.109 13.Ralph Firman (ING) Jordan EJ13 Ford 1:18.286 14.Fernando Alonso (ESP) Renault R23 1:18.370 15.Antonio Pizzonia (BRA) Jaguar R4 Cosworth 1:18.967 16.Jos Verstappen (HOL) Minardi PS03 Ford 1:19.421 17.Justin Wilson (ING) Minardi PS03 Ford 1:19.680 18.Olivier Panis (FRA) Toyota TF103 1:19.903 19.Cristiano Da Matta (BRA) Toyota TF103 1:20.374 20.Heinz-H. Frentzen (ALE) Sauber C22 Petronas - Sem Tempo