Ferrari e Bridgestone admitem inferioridade Pode até ser que já domingo, no GP da França, em Magny-Cours, onde Michael Schumacher venceu e conquistou seu quinto título ano passado, a Ferrari e a Bridgestone voltem a se impor como fizeram tantas vezes. Mas domingo em Nurburgring ficou claro que, ao menos agora, a vantagem técnica passou para seus adversários, surpreendentemente. A própria equipe italiana e a empresa japonesa admitiram nesta segunda-feira. ?Já havíamos enfrentado corridas difíceis, mas essa foi a primeira vez em que não estivemos em posição de lutar pela vitória", afirmou Jean Todt, diretor-esportivo da Ferrari. A direção da Bridgestone também assumiu parte da responsabilidade pela Ferrari não acompanhar no GP da Europa os carros da Williams, a vencedora, e a McLaren, times que competem com Michelin. ?Precisamos analisar o que ocorreu com nossos parceiros. Para ser sincero, não estou satisfeito e trabalharemos duro nas próxima semanas", comentou Hisao Suganuma, diretor-técnico da Bridgestone. O que seu viu no fim de semana na Alemanha foi a maior eficiência dos pneus franceses no seco enquanto os japoneses impuseram uma vantagem assustadora quando a pista esteve bastante molhada, sábado. A Fórmula 1 inteira sabe as razões de os pilotos da Williams e da McLaren passarem a enfrentar os da Ferrari este ano, depois de ficar muito para trás na temporada passada. Uma combinação de motivos pode explicar a retomada da competitividade, a começar pela própria evolução dos carros, depois o novo regulamento esportivo, mas principalmente o avanço da Michelin em relação ao seu desempenho ano passado, amplamente permitido pela possibilidade, este ano, de desenvolver pneus específicos para cada equipe, liberdade introduzida este ano. Esse recurso apenas a Ferrari tinha no campeonato passado, por ser a única escuderia de ponta da Bridgestone e os pneus atendiam apenas as suas necessidades técnicas. Todt não demonstrou grande otimismo com relação ao futuro. ?Não temos grande diferença nos campeonatos, a luta está bem aberta." Michael Schumacher lidera entre os pilotos, com 58 pontos, seguido por Kimi Raikkonen, McLaren, 51, e Ralf Schumacher, Williams, 43. Nesta segunda Ralf comemorou 28 anos tomando champanhe, como disse que faria domingo, ao deixar o pódio, ao lado da mulher Cora e do filho David. Entre os construtores a Ferrari somou nas nove etapas 95 pontos, enquanto a Williams 82 e a McLaren 76. ?Sabemos que não será possível vencer todas as corridas (restam sete para o encerramento da temporada), mas o fato de termos os dois carros concluindo as provas será fundamental." O dirigente francês da Ferrari já aposta na regularidade para conquistar outro Mundial, o que seria o quinto seguido entre os construtores e o quarto entre os pilotos. Todt também não escondeu a cobrança. ?Temos de trabalhar forte e principalmente a Bridgestone."