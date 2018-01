Ferrari é mais veloz no warm-up Terminou há pouco o warm up (treino de aquecimento) para o GP Brasil, no circuito de Interlagos, em São Paulo. O piloto alemão Michael Schumacher fez o melhor tempo com a marca de 1:15.971 enquanto o brasileiro Rubens Barrichello ficou em segundo com o tempo de 1:16.145, ambos da Ferrari. Na terceira posição ficou o piloto Mika Hakinnen, da McLaren, com o registro de 1:16.308 e Ralf Schumacher teve o quarto melhor tempo com 1:16.375.