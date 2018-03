As escuderias Ferrari e Renault correm para contratar o polonês Robert Kubica, de 23 anos e atualmente na BMW, informa a revista "Bild am Sonntag". O piloto polonês, que segundo a revista fala bom italiano, tem contrato com a BMW até final de 2009. Tanto o chefe da Renault, Flavio Briatore, como os italianos da Ferrari abriram a disputa por Kubica, que já subiu duas vezes no pódio e está em terceiro na classificação geral.