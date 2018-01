Ferrari e Williams impressionam Ferrari e Williams mostraram sua força nesta terça-feira. Enquanto a Ferrari batia o recorde do circuito de Fiorano (Itália), na estréia do modelo F2003-GA, a Williams fazia o mesmo em Valência (Espanha), também com o carro para a nova temporada da Fórmula 1. Em Fiorano, o alemão Michael Schumacher deu 78 voltas com o F2003-GA, lançado oficialmente na última sexta-feira. Na melhor delas, bateu o recorde do circuito, ao cravar 57s045, superando os 57s476 conseguidos por ele mesmo em julho do ano passado, com o carro de 2002 da Ferrari. A resposta da Williams foi imediata. Em Valência, o colombiano Juan Pablo Montoya deu 53 voltas com a versão aerodinâmica atualizada do FW25 e também quebrou o recorde da pista. Ele marcou 1m10s15, superando a antiga marca do finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren, que fez 1m10s63 em janeiro. Enquanto a Ferrari de 2003 já assusta os concorrentes, a nova Williams, depois de receber o aerofólio dianteiro para o qual foi projetada, dentre outros componentes aerodinâmicos, demonstrou também que poderá ser bem mais veloz que o modelo de 2002. "Giani Agnelli ficaria feliz com este carro", disse Schumacher, referindo-se ao ex-presidente da Fiat, morto em janeiro e que foi homenageado na nomenclatura do novo carro da Ferrari. "Conseguimos um ótimo resultado e o equipamento mostrou-se bem confiável." Na Espanha, foi o engenheiro-chefe de pista da Williams, Sam Michael, quem comentou o desempenho do time: "Instalamos o pacote aerodinâmico não utilizado no teste de Barcelona e ele se mostrou excelente".