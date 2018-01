Ferrari e Williams treinam em Jerez Num treino marcado pela chuva, o alemão Michael Schumacher (Ferrari) e o colombiano Juan Pablo Montoya (Williams) realizaram testes com os carros novos nesta terça-feira em Jerez de la Frontera, na Espanha. Schumacher iniciou os treinos com o modelo antigo e uma hora depois passou a correr com o F2003-GA. Ao todo, completou 51 voltas no circuito espanhol. Na melhor delas, com o carro 2003, ele registrou o tempo de (1:25.321). Com o velho, cravou 1:26.447. Este foi o primeiro teste da Ferrari neste ano, fora da Itália. Até então, a escuderia havia realizado seus testes em Fiorano e em Ímola. Montoya também testou o carro novo ( FW25) e rodou muito abaixo da Ferrari. Na melhor de suas 64 voltas, o colombiano conseguiu apenas o tempo de 1:27.999. Nesta quarta-feira, McLaren e Toyota também realizarão testes em Jerez.