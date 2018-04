Ferrari elogia Massa, mas nega duelo direto com Alonso

MADONNA DI CAMPIGLIO - Apesar da boa evolução de Felipe Massa na temporada 2012 da Fórmula 1, a Ferrari não deverá alterar a "hierarquia" dos pilotos dentro da equipe neste ano. O bicampeão Fernando Alonso continuará sendo o número 1, contando com eventual colaboração do brasileiro, que estendeu por apenas um ano seu contrato com os italianos, no fim da temporada passada.

Em evento oficial da Ferrari, nesta quarta-feira, Stefano Domenicali não escancarou a preferência por Alonso, mas indicou que não deverá haver disputa interna entre os dois pilotos. "A colaboração que existe entre Fernando e Felipe é um dos nossos pontos fortes. E é o que nos diferencia das outras equipes e nos dá vantagens", afirmou o chefe de equipe.

Em 2012, Massa se destacou nos treinos das últimas etapas, desbancando Alonso, candidato ao título. Fora da briga pelo troféu, o brasileiro aceitou auxiliar o companheiro, incluindo até um expediente discutível, no GP dos Estados Unidos. Na ocasião, o carro de Massa teve o câmbio trocado para gerar punição que levaria o brasileiro para trás no grid da corrida. Alonso, assim, pôde ganhar uma colocação no grid.

Massa teve atuação decisiva para manter Alonso na briga pelo título até a etapa final porque teve fraco desempenho no primeiro semestre. Contudo, teve grande reação a partir de agosto e passou a superar o espanhol nos treinos e até em algumas corridas. O bom desempenho levantou a expectativa sobre um possível duelo interno na Ferrari em 2013.

Domenicali, no entanto, avisou que a Ferrari vai manter sua política de "colaboração" entre os pilotos. "O fato de Fernando e Felipe estarem lidando muito bem com isso é um ponto forte. A reação de Felipe no fim do campeonato serve de grande motivação para Alonso", declarou.

Para o chefe de equipe, o clima "construtivo" entre os pilotos será decisivo para as ambições da Ferrari neste ano. "É importante estimular este caminho construtivo dentro da equipe. Ter esta atmosfera é muito positivo. Você pode contar com a transparência nas relações", afirmou.

VETTEL - Questionado sobre uma eventual transferência do tricampeão Sebastian Vettel da Red Bull para a Ferrari, Domenicali voltou a descartar uma parceria Vettel-Alonso na equipe. "Um time dos sonhos é algo extraordinário se é bem administrado e se as coisas funcionam. Neste momento, não é o nosso objetivo. Temos que maximizar o equilíbrio da equipe. Temos que ser mais prudentes", declarou o chefe de equipe.