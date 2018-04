Ferrari elogia vitória de Barrichello O diretor-geral e esportivo da Ferrari, Jean Todt, um dos grandes responsáveis pelo período mais pródigo de títulos da equipe, afirmou nesta segunda-feira, em Maranello, sede da organização. "A vitória de Monza foi importante para todos, mas em especial para o Rubens (Barrichello). Não é fácil você chegar sempre perto do sucesso e ver o próprio companheiro de time conquistá-lo." A seguir disse. "Para o moral de Rubens, esse resultado significará, seguramente, uma injeção de vitamina." O que aconteceu ao longo das 53 voltas do GP da Itália, domingo em Monza, não será esquecido tão cedo, segundo Todt. "Nas primeiras voltas, diante da colocação de Rubens e Michael (Schumacher), pensei que seria a primeira vez que não marcaríamos pontos no campeonato deste ano." Mas as coisas mudaram. "A corrida se desenvolveria e compreendí que levaríamos para casa um ou dois pontos. Mais voltas e via que, na verdade, poderiam ser mais pontos, até enxergar que seria nova dobradinha." Rubinho viajou nesta segunda da Itália para a Espanha, onnde já nesta terça-feira treina em Jerez de la Frontera. O programa, basicamente, visa testar pneus para as três etapas finais do mundial, China, Japão e Brasil. Ele trabalha nesta terça e quarta enquanto Schumacher, que está em casa, na Suíça, treina quinta e sexta-feira. Schumacher também deu declarações, nesta segunda-feira, expostas no site oficial da Ferrari para a imprensa. "As imagens daquela multidão, abaixo do pódio, na pista, não sai da minha mente. É uma experiência única." Segundo o diário esportivo Gazzeta Dello Sport, edição desta segunda, Schumacher afirmou, domingo. "Hoje ninguém venceria Rubens." O alemão terminou em segundo. Outro que não economizou elogios ao desempenho de Rubinho no GP da Itália, foi Ross Brawn, diretor-técnico e responsável pela ousada mudança de dois para três pit stops, que permitiu a Rubinho vencer. "É falta de sorte para Rubens, ou o fato de Michael não pensar em abandonar a Formula 1. As pessoas me perguntam quem poderá substiutuí-lo. Não entro nesse debate, mas Rubens é bom o bastante."