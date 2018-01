Ferrari encerra testes em pista molhada O piloto brasileiro Felipe Massa encerrou nesta sexta-feira a série de testes que a Ferrari realizou no circuito Ricardo Tormo, em Valencia, Espanha. Desta vez, a equipe concentrou atenções na reação dos pneus à pista molhada. ?Os treinos foram muito positivos?, disse o brasileiro. ?No primeiro dia, tudo funcionou muito bem e foi bastante produtivo testar diferentes compostos. Na quinta-feira tivemos alguns problemas, mas hoje, rodando pela primeira vez com pista molhada, a impressão dos pneus Bridgestone foi excelente?, acrescentou o piloto paulista. "O Circuito de Valencia é muito bom para testes. Tem curvas de vários tipos, muito parecidas com as que encontramos nos Grandes Prêmios?, acrescentou o piloto, que encerrou o trabalho com duas pequenas saídas de pista, mas que não chegaram a compromoter o resultado final. Felipe Massa disse que ainda não é possível avaliar os efeitos que as modificações no regulamento terão na temporada 2006. ?Talvez a importância dos pilotos seja um pouco maior e a velocidade um pouco mais baixa. Mas ainda teremos de ver que tipo de solucões vão ser adotadas a respeito da aerodinâmica dos carros. De qualuer modo, estamos trabalhando para ter um carro competitivo?, disse. Os testes dos carros de F-1 no circuito Ricardo Tormo serão retomados somente em janeiro.