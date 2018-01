Ferrari: entre paixão e a revolta Ferrari competições e Ferrari carros de passeio são dois segmentos distintos da empresa que tem sua sede na Itália, mas para quem no Brasil cultua a marca do ?cavallino rampante? está mais difícil, desde domingo, separar uma da outra. A ordem da escuderia enviada por rádio para Rubens Barrichello, para que cedesse a vitória a Michael Schumacher ? o que o brasileiro realmente fez na reta de chegada do Grande Prêmio da Áustria ? irritou gente que considera ter autoridade ? e bolso ? para contestar a decisão. Leia mais no Jornal da Tarde