Ferrari erra nos boxes e prejudica pilotos A Ferrari conseguiu errar duas vezes consecutivas nas paradas nos boxes para reabastecimento de seus dois pilotos. Na volta 21 do GP da Áustria, que está sendo realizado neste momento, Rubens Barrichelo parou para reabastecer e perdeu nada menos que 19s8 por um problema na mangueira de combustível. Rubinho voltou na quinta posição. Na volta seguinte, o problema foi com Schumacher e se mostrou ainda pior. O alemão perdeu 20s4 e teve de assistir a um princípio de incêndio no carro. Os mecânicos foram rápidos e apagaram o fogo. Schumacher, que liderava a prova, caiu para terceiro. Neste momento, quase a metade da prova (que terá 69 voltas) Juan Pablo Montoya (Williams) lidera,. seguido de Kimi Raikkonen (McLaren).