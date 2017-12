Ferrari está matando a F-1, dizem ingleses Euforia de uns, apreensão de outros e uma dor-de-cotovelo mal disfarçada de outros tantos. Estas são as reações ao domínio do alemão Michael Schumacher na F-1. Os alemães, claro, estão fazendo a maior festa. Mas os ingleses não estão gostando nem um pouco da história e há quem classique o vencedor das cinco primeiras etapas do campeonato com o "assassino da principal competição do esporte a motor??. O mau humor dos ingleses contrasta com a reação até debochada dos alemães. O diário Bild, por exemplo, pediu hoje ao hexacampeão: "Por favor, Schumacher, mostre alguma piedade??. O jornal diz que o piloto da Ferrari está em sua própria categoria e continua pedindo: "Você poderia, pelo menos, tentar tornar tudo mais interessante. A melhor parte das corridas é só a largada.?? Entre os ingleses, o clima é diferente. Com a Williams e a McLaren em baixa e Jenson Button ainda tentando se firmar, a supremacia do alemão e da Ferrari incomoda, e muito. "Schumacher leva a Fórmula 1 a lugar nenhum??, escreveu o The Times. "A Ferrari está matando a Fórmula 1??, exagerou o Daily Telegraph. Mas também há, na imprensa européia, quem consiga se divertir com o absolutismo de Schumacher - que hoje, aliás, ganhou pela segunda vez em três o prêmio Laureus, agora como melhor esportista masculino do mundo em 2003. "Tirem-lhe a licença para dirigir!??, sugeriu o Kurier, de Belgrado, a capital de Sérvia e Montenegro, país sem tradição no automobilismo. Na Europa, já começam as apostas sobre em que GP Schumacher assegurará seu sétimo título - na Espanha, inclusive, as casas de jogo passaram a recusar apostas em Schumacher antes da corrida em Barcelona. Muitos acham que o alemão comemorará o título em casa, em Hockenheim, dia 25 de julho. Diante de tanta empolgação, o piloto optou pela prudência: "Não fico pensando em quando conseguirei o título. Faltam 13 corridas. Me dedico simplesmente a manter meu ritmo.??