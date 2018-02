Ferrari fará testes de aerodinâmica em aeroclube espanhol

A escuderia italiana Ferrari, do brasileiro Felipe Massa, fará até quarta-feira uma série testes de aerodinâmica em seus carros na pista do Real Aeroclub de Mahón, na ilha de Menorca, na Espanha. A equipe italiana chega a Menorca após ter feito testes no Circuito de Jerez de la Frontera junto com as outras escuderias. A pista do Real Aeroclub de Mahón, usada para decolagem e aterrissagem, mede 1.852 metros, e seu asfalto recentemente reformado a torna muito segura e rápida. No entanto, os testes ainda dependem das condições climáticas. A Ferrari desembarcou no porto de Mahón no domingo e agora está acertando os últimos detalhes dos testes de aerodinâmica dos carros pilotados por Massa e pelo atual campeão mundial de pilotos, o finlandês Kimi Raikkonen, que tentará o bicampeonato em 2008. Em 2007, as instalações do Real Aeroclub de Mahón foram utilizadas pelas escuderias McLaren, Honda e Ferrari. Outras, como Sauber e Toyota, já pediram para realizar seus testes no local no próximo ano.