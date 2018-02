Ferrari faz o 1º teste com novo carro O F2005, carro que a Ferrari estréia no GP da Espanha de Fórmula 1 - a 5ª prova da temporada 2005 -, andou nesta terça-feira pela primeira vez, em Mugello, na Itália. O piloto de testes Luca Badoer completou 61 voltas, a melhor em 1m22s210, e disse ter tido um ?impressão positiva??. Já na Renault, o atual presidente do grupo, Louis Schweitzer, disse que a permanência na Fórmula 1 dependerá de seu sucessor, Carlos Goshn, que assume em 1º de maio.