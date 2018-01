Ferrari festeja os 30 anos de Rubinho Rubens Barrichello está com cartaz na Ferrari. Nesta quinta-feira, às 16h30, a equipe reuniu a maior parte de seus quase 80 integrantes no circuito em um dos seus motorhomes para celebrar o 30º aniversário do piloto. O encontro teve parabéns a você, champanhe e um imenso bolo de chocolate. A imprensa não pôde comparecer.