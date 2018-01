Ferrari impressiona Felipe Massa Toda pessoa que troca seu carro antigo por um mais potente nota imediatamente a diferença de desempenho. Com Felipe Massa, que no ano passado pilotou pela Sauber e neste passou a ser piloto de testes da Ferrari, não foi diferente. "Tudo é melhor: é mais veloz, responde aos comandos muito mais rápido entre outras coisas", disse o piloto. "Mas o que mais me impressionou foi a estabilidade do carro. Como a gente diz no automobilismo, ele fica "grudado" no chão e permite que você explore mais a potência do motor." Mas as diferenças de pilotar para uma equipe de médio porte e uma de ponta não param por aí. "A estrutura da equipe como um todo é muito maior. Quando a gente está de fora não tem idéia da quantidade de pessoas que trabalham em função da Fórmula 1", comentou o piloto que acredita em um grande avanço na carreira de piloto com a experiência, especialmente porque a Ferrari é uma das equipes que mais promove testes na categoria. Apesar de todos os benefícios, o piloto não sabe se trocaria uma posição no staff da Ferrari pela oportunidade de voltar a competir pela Fórmula 1. "No momento esta é uma resposta que eu não saberia dar. Só quando eu passar pela situação vou saber o que fazer", afirmou.