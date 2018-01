Ferrari inflaciona o mercado da F1 Os responsáveis pelas equipes adversárias da Ferrari reconhecem: a renovação dos principais profissionais do time italiano tornará mais difícil as suas tarefas de voltarem a vencer. E, sem dúvida, exigirá enormes investimentos. Em outras palavras, a extensão do compromisso de Michael Schumacher, Jean Todt, Ross Brawn e Rory Byrne inflacionará a Fórmula 1. "Gosto de grandes desafios. Superar a Ferrari e sermos campeões novamente é um deles", afirmou na sexta-feira Ron Dennis, sócio e diretor-executivo da McLaren. Na realidade, ele disse, sua organização foi revista desde o fim do ano passado para já nesta temporada disputar o título, objetivo que ficou distante em 2002 pelo avanço da rival italiana. "Demos um bom salto adiante este ano e a manutenção de Michael e do conjunto de técnicos fará com que continuemos investindo alto, sem um momento para relaxar." A capacidade de Schumacher foi mais evidenciada por Frank Williams, sócio da Williams. "Ele faz grande diferença. Não há como não admitir que enfrentar um concorrente como Michael torna nossa tarefa bem mais difícil", reconheceu. Foi o desempenho da Ferrari em 2002, vencedora de 15 das 17 etapas do Mundial, que levou Frank Williams a investir cerca de US$ 50 milhões em um novo túnel de vento, a exemplo do que está fazendo a Sauber. "O que explica estarmos atrás da Ferrari tecnicamente é o seu avanço aerodinâmico", diagnosticou. Esse é um bom exemplo de que a continuidade da "Família Ferrari" irá separar ainda mais os times com apoio oficial das montadoras, capazes de deslocar enormes recursos para os seus programas de Fórmula 1, das escuderias independentes, cujo orçamento e desempenho na pista se distanciam cada vez mais das equipes de fábrica. "Estou surpreso. Não esperava essa notícia", comentou Eddie Jordan. "Para mim, Michael não vai completar esse novo contrato." O piloto alemão e os demais formadores da espinha dorsal da Ferrari renovaram até o fim de 2006. Para parte da imprensa alemã, Eddie Jordan tem razão. Schumacher e seu empresário Willi Weber anunciaram o novo contrato para garantir uma série de compromissos publicitários, que estavam se tornando inviáveis com os boatos de que ele pararia de correr no fim de 2004, ao término do compromisso anterior. Esses negócios publicitários dão a Schumacher cerca de US$ 25 milhões por ano, que somados aos US$ 40 milhões que recebe da Ferrari elevam seu faturamento para US$ 65 milhões na temporada. A soma total é um número oficial, divulgada por Weber. Ninguém duvida na Fórmula 1 de que seria bem mais fácil enfrentar a Ferrari se Schumacher fosse conviver um pouco mais com sua esposa e filhos e o grupo de profissionais que o acompanha se distribuísse entre as demais equipes. E a própria direção da Ferrari tem consciência de que antes da saída de todos uma nova estrutura deverá já estar operando. "Essa é agora a minha função, preparar a Ferrari para depois de 2006", afirmou Todt. "E já estou trabalhando nesse sentido, manter o time vencendo." Uma declaração do dirigente francês pode ser associada a seu projeto: "Gostaria de ver Felipe Massa correndo por alguma escuderia em 2004. Sabemos do seu talento, mas não a sua extensão". O brasileiro, se comprovar o que se espera dele, seria um dos pilotos dessa nova fase da Ferrari. Hoje ele é piloto de testes.