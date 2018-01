Ferrari inicia o ano com carro velho O piloto Michael Schumacher deverá iniciar a temporada 2003 de F-1 com o carro velho. A informação, segundo a revista alemã ?Sport Auto?, teria partido do engenheiro-chefe da Ferrari, Ross Brawn. "As chances de que comecemos a nova temporada com o carro novo são mínimas", disse Brawn. De acordo com a publicação, o modelo 2003 só será usado a partir de 20 de abril, no GP de Ímola, a primeira da etapa européia. Os primeiros testes com o modelo 2003 na segunda semana de fevereiro. Além da Ferrari, a McLaren também deverá iniciar o campeonato com carro velho, já que a previsão da escuderia é a de que o modelo MP4-18 só estará pronto para competir a partir da sexta etapa do Mundial. A prova de estréia da temporada 2003 está marcada para o dia 9 de março, em Melbourne, Austrália.