Ferrari inicia oficialmente a temporada Enquanto equipes como Toyota, Williams, Renault e BAR treinam em Jerez de la Frontera, na Espanha, Michael Schumacher e Rubens Barrichello, a vitoriosa dupla da Ferrari, inicia nesta quarta-feira, oficialmente, suas atividades no ano. Os dois estão em Madonna di Campiglio, estação de esqui na Itália, onde tradicionalmente se reúnem com a imprensa no começo de cada temporada. Schumacher e Rubinho já têm mais informações para falar, nesta quarta-feira, sobre a temporada de Fórmula 1 que começa dia 6 de março na Austrália. Os pilotos de testes da Ferrari, Luca Badoer e Marc Gene, vêm treinando há muito com seus carros de 2004 adaptados às importantes mudanças no regulamento deste ano. A principal mudança diz respeito aos pneus. Agora, cada piloto deve disputar a sessão de classificação, sábado, e a corrida, domingo, com apenas um jogo de pneus. Substituições serão permitidas apenas em caso de furo ou explosão. Assim, Schumacher e Rubinho, bem como o diretor-esportivo da Ferrrari, Jean Todt, irão anunciar em Madonna di Campiglio o seu programa de treinamento aos novos desafios técnicos da Fórmula 1.