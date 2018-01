Ferrari inicia suas atividades amanhã A Ferrari, vencedora dos quatro últimos mundiais de pilotos e dos cinco últimos de construtores, inicia oficialmente nesta quarta-feira as suas atividades em 2004. Os pilotos Michael Schumacher e Rubens Barrichello, além do diretor-esportivo Jean Todt, estarão na região do Dolomite, na província de Trento, Itália, para o já tradicional encontro com a imprensa, que terá sua 14ª edição. A extensão do contrato de Rubinho até 2006, previsto em princípio para encerrar no fim desta temporada da Fórmula 1, será anunciada entre quarta e sexta-feira pela Ferrari. Rubinho desembarcou de helicóptero, nesta terça-feira, na bela e elegante estação de esqui de Madonna di Campiglio. E, em seguida, dirigiu-se para o hotel com o novo lançamento da Fiat, o modelo Panda. A montadora tem 56% das ações da Ferrari - a organização financeira Mediobanca detém 34% e Piero Lardi Ferrari, filho do Comendador, é proprietário dos outros 10%. Mas o piloto brasileiro nada falou sobre a renovação de seu contrato. Ele só poderá conversar nesta quarta-feira com os jornalistas. Chega de descanso - Enquanto isso, Schumacher já foi avisado que voltará a trabalhar na próxima semana. O piloto alemão, seis vezes campeão do mundo, não pilota para valer desde 12 de outubro, data do último GP de 2003, no Japão. Já são três meses de férias. Sua missão no circuito da Catalunha, em Barcelona, está definida: testar dezenas de diferentes tipos de pneus para a Bridgestone. Os testes realizados desde dezembro têm evidenciado significativo avanço das equipes com pneus Michelin, como McLaren e Williams, que já trabalham com os carros que irão utilizar na abertura do campeonato, dia 7 de março na Austrália. A Ferrari lançará o modelo de 2004 no dia 26, em Maranello, também na Itália. Seu nome será, possivelmente, F2004-EF, em homenagem a Enzo Ferrari, criador da equipe. As enormes dificuldades para vencer no ano passado, somadas ao avançado programa de desenvolvimento dos novos carros da McLaren e Williams, levaram a Ferrari a rever seus planos de iniciar o Mundial com o modelo de 2003. Schumacher já adiantou para a imprensa alemã que se no ano passado foi complicado conquistar o título, "em 2004 nossos adversários estarão ainda melhor preparados". Mas o comportamento do piloto alemão sugere que ele não está muito preocupado e ainda curte o longo período de férias. Quem o vê nestes dias em Madonna di Campiglio não o associa em nenhum instante ao profissional sério e compenetrado dos fins de semana de GP. Nesse evento da Ferrari, Schumacher faz de tudo, desde submeter alguns integrantes da equipe a situações constrangedoras, tudo em tom de brincadeira, a cantar no bar no hotel depois de algumas doses de grapa, aguardente de cana. Na segunda-feira, porém, ele já estará pronto para, apesar de ser o número 1 em quase tudo na história da Fórmula 1, tentar prosseguir vencendo com o mesmo entusiamo de quando iniciou sua trajetória de sucesso na categoria.