Ferrari irá apresentar novo carro no dia 6 de janeiro

Será apresentado no próximo dia 6 de janeiro, em Maranello, o novo carro da Ferrari para a temporada 2008 do campeonato mundial de Fórmula 1, segundo anunciou nesta quarta-feira em uma coletiva de imprensa o presidente da marca, Luca di Montezemolo, e o chefe da equipe, Jean Todt. "Um dia depois ela fará sua estréia nas pistas de Fiorano", acrescentaram. O novo diretor técnico Aldo Costa afirma que as diferenças de design são visíveis. "Será totalmente novo, mas nada radical, porque o regulamento não permite. A frente do carro será diferente, teremos um piso novo, a eletrônica mudou. Nós as usaremos nas quatro primeiras corridas de 2008", disse, em entrevista ao jornal italiano La Gazzetta dello Sport. Montezemolo ressaltou depois que a Ferrari fecha o ano com grande satisfação, "não apenas do ponto de vista esportivo, mas também econômico". "A vitória foi ainda mais bonita, pois foi sofrida, para muitos inesperada, mas muito desejada", acrescentou Montezemolo se referindo à vitória do campeonato por Kimi Raikkonen na última corrida da temporada, disputada no Brasil.