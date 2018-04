Ferrari ironiza com lista de 'substitutos' de Massa

SPA-FRANCORCHAMPS - Fora das provas de Fórmula 1 desde o grave acidente sofrido no treino oficial para o GP da Hungria, o piloto brasileiro Felipe Massa virou instrumento de uma brincadeira promovida pelo site oficial da Ferrari nesta sexta-feira.

Como as apostas apontam para a despedida de Luca Badoer da função de substituto de Massa após o GP da Bélgica, tendo em vista o péssimo desempenho do piloto italiano no GP da Europa, a Ferrari divulgou uma lista de possíveis candidatos já especulados pela imprensa mundial.

Para justificar sua iniciativa, a Ferrari resolveu listar os pilotos em ordem alfabética dentro de um critério adotado por ela própria. "A lista é tão longa que quase todas as letras do alfabeto têm um piloto correspondente", diz um trecho da reportagem publicada pela equipe italiana.

A nota ainda brinca com o fato de ter "omitido" o nome de possíveis pilotos de ponta que seriam candidatos à vaga de Massa. "Antes que alguém se sinta ofendido, queremos ressaltar que temos o maior respeito por todos esses pilotos e pedimos desculpas também em nome daqueles que não foram mencionados, como Lewis Hamilton e Jenson Button, mas sempre há tempo para novas ideias", reforça a bem-humorada reportagem.

Entre os pilotos citados aparecem 21 nomes, entre eles os de Fernando Alonso e David Coulthard, além dos brasileiros Nelsinho Piquet e Bruno Senna e o do supercampeão de MotoGP Valentino Rossi.

Veja a lista completa da brincadeira feita pela Ferrari:

A para Fernando Alonso

B para Jules Bianchi, Mirko Bortolotti e Sebastien Bourdais

C para David Coulthard

D para Anthony Davidson

F para Giancarlo Fisichella e Luca Filippi

G para Marc Gené

H para Nico Hulkenberg

K para Robert Kubica

L para André Lotterer e Vitantonio Liuzzi

P para Nelsinho Piquet e Giorgio Pantano

R para Valentino Rossi e Davide Rigon

S para Takuma Sato e Bruno Senna

T para Jarno Trulli

V para Jos Verstappen