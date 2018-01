Ferrari lança carro novo: o F2005 A Ferrari lançou oficialmente nesta sexta-feira em Maranello, o carro para a temporada 2005 de Fórmula 1 e o diretor técnico da escuderia, Ross Brawn, não conseguiu esconder o entusiasmo. Segundo ele, o novo carro ?é o melhor de todos os que a Ferrari concebeu até hoje?. Descontado o excesso de otimismo, o F2005 terá como missão manter a hegemonia da Ferrari na principal categoria do automobilismo. O carro deverá fazer sua estréia, no entanto, apenas na quinta etapa do mundial, com a realização do Grande Prêmio da Espanha, em Barcelona. Na festa de lançamento, o presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, fez questão de prestar homenagens ao papa João Paulo II, que se restabelece de uma cirurgia. "Um dos momentos mais intensos que vivemos nos últimos anos, foi quando, há poucas semanas, fomos recebidos pelo Papa no Vaticano. De nossa parte, desejamos os mais sinceros votos de restabelecimento?, disse o dirigente. O Mundial de Fórmula 1 da temporada 2005 começa no dia seis de março com o Grande Prêmio de Melbourne, na Austrália.