Ferrari lançará modelo de 2010 no dia 28, em Maranello

A Ferrari apresentará em 28 deste mês, em Maranello, o carro com a qual pretende voltar a ser campeã na Fórmula 1. Nesta quarta-feira, a direção da equipe italiana anunciou a data, e confirmou que o novo modelo será chamado 281.

A cerimônia de apresentação deve ser simples, e contará com a presença de Fernando Alonso e Felipe Massa, a dupla de pilotos da escuderia nesta temporada.

Depois de mostrar seu novo carro, a equipe viajará para a Espanha, onde participará da primeira sessão de testes coletivos da temporada, em Valência.

As atividades no circuito espanhol começam em 1.º de fevereiro e terão duração de três dias. O calendário de atividades ainda não foi divulgado oficialmente pela escuderia, mas Felipe Massa deve conduzir o modelo 281 no primeiro dia, e Fernando Alonso andará nos outros dois.