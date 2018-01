Ferrari lidera primeiro treino livre no Bahrein O finlandês Kimi Raikkonen, da Ferrari, foi o mais rápido do primeiro treino-livre do GP de Bahrein. Na madrugada desta sexta-feira, 13, o vice-líder do Mundial 2007, em sua melhor passagem pela pista, marcou 1min33s162. O segundo melhor tempo, 1min33s679, foi do brasileiro Felipe Massa, companheiro de Raikkonen na Ferrari. Ele ficou apenas meio segundo atrás do finlandês e foi seguido pelos dois pilotos da McLaren, Lewis Hamilton e Fernando Alonso, respectivamente. O italiano da Toyota, Jarno Trulli, com 1min34s396, ficou na quinta posição. Nick Heidfeld, da BMW Sauber, com o tempo de 1min35s076, fecha a lista dos seis mais rápidos. Rubens Barrichello, da Honda, foi apenas o 17º com 1min35s911. O inglês Jenson Button, companheiro de equipe do brasileiro, foi melhor e conseguiu suas melhor marca até agora. Ele ficou em 11º com 1min35s445. A Spyker ficou com as duas piores colocações. O alemão Adrian Sutil com 1min37s084 ficou em penúltimo, seguido por seu companheiro de equipe, o holandês Christijan Albers, com 1min38s258. Confira o tempo dos pilotos 1.º - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari), 1min33s162 2.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min33s679 3.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min34s110 4.º - Fernando Alonso (ESP/McLaren), 1min34s161 5.º - Jarno Trulli (ITA/Toyota), 1min34s896 6.º - Nick Heidfeld (ALE/BMW Sauber), 1min35s076 7.º - Robert Kubica (POL/BMW Sauber), 1min35s248 8.º - Vitantonio Liuzzi (ITA/Toro Rosso), 1min35s292 9.º - Nico Rosberg (ALE/Williams), 1min35s375 10.º - Alexander Wurz (AUT/Williams), 1min35s398 11.º - Jenson Button (ING/Honda), 1min35s445 12.º - Heikki Kovalainen (FIN/Renault), 1min35s474 13.º - Ralf Schumacher (ALE/Toyota), 1min35s573 14.º - Giancarlo Fisichella (ITA/Renault), 1min35s697 15.º - Scott Speed (EUA/Toro Rosso), 1min35s726 16.º - Takuma Sato (JAP/Super Aguri), 1min35s856 17.º - Rubens Barrichello (BRA/Honda), 1min35s911 18.º - Anthony Davidson (ING/Super Aguri), 1min36s243 19.º - Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min36s483 20.º - David Coulthard (ESC/Red Bull), 1min36s513 21.º - Adrian Sutil (ALE/Spyker), 1min37s084 22.º - Christijan Albers (HOL/Spyker), 1min38s258