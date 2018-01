Ferrari mantém também os homens-chave Michael Schumacher, alemão, 34 anos, o piloto de mais conquistas na hitória do Mundial, Jean Todt, francês, 56, o grande arquiteto da equipe, Ross Brawn, 49, inglês, o organizador da área técnica e maior estrategista da Fórmula 1, Rory Byrne, sul-africano, 60, engenheiro que hoje é uma garantia de se produzir excelentes carros. Os quatro e ainda Gilles Simon e Paolo Martinelli, responsáveis pelos motores, vão continuar na Ferrari até o fim do campeonato de 2006, o que significa que assinarão também o modelo que a equipe utilizará em 2007. Foi a permanência dessa espinha dorsal da principal escuderia hoje da Fórmula 1, referência para a concorrência, que Luca di Montezemolo, presidente da empresa, anunciou nesta segunda-feira em Maranello. "O fato de Jean Todt e os outros homens-chave decidirem continuar na Ferrari apressaram minha decisão de estender minha pemanência", declarou Schumacher. "Poder trabalhar numa equipe assim, com ótimos amigos, esperando obter ainda tanto sucesso juntos, me dá realmente muito prazer." Montezemolo destacou que as conquistas da Ferrari nos últimos anos - três vezes seguidas campeã com Schumacher e quatro entre os construtores - provém da "grande força" dos seus profissionais. "Manter a estabilidade e dar prosseguimento a esse trabalho é para mim o mais importante." Aquele que chamou para si a responsabilidade de conduzir o grupo, criando o que não existia na Ferrari, solução de continuidade, Jean Todt, também comentou o "pacote" desta segunda: "Dentro de poucos dias completarei dez anos na escuderia. Essa é a equipe mais bela que alguém pode sonhar, um mito no automobilismo, sinto-me orgulhoso de pemanecer aqui."