Ferrari marca data de lançamento do novo carro e presidente cobra evolução

A Ferrari se tornou a primeira equipe a anunciar a data do lançamento do seu carro para a temporada 2018 da Fórmula 1. O time italiano apresentará seu novo modelo no dia 22 de fevereiro, apenas quatro dias antes da primeira bateria de testes da pré-temporada, em Barcelona.

Ao anunciar a data, o presidente da Ferrari, Sergio Marchionne, aproveitou a ocasião para fazer uma breve avaliação do ano. E não deixou de cobrar evolução da equipe em 2018, em comparação a este ano, quando terminou na segunda colocação do Mundial de Construtores - o alemão Sebastian Vettel foi também o vice no Mundial de Pilotos.

"Não tenho a menor dúvida de que seremos mais competitivos em 2018", declarou o dirigente. "Já podemos ver sinais de mudanças significativas quando se fala na produção e na capacidade da equipe. O importante é começar 2018 com toda a expertise e experiência para administrar esta organização."

"Em agosto do ano passado, quando promovemos mudanças no time, sabíamos que seríamos capazes de fazer algo incrível. E acreditamos que poderíamos fazer muito mais. Mas em 2017 fomos incapazes de alcançar os nossos objetivos. E isso também resultou em alterações na gestão da equipe."

Mesmo sem ter seus objetivos alcançados, Marchionne reconheceu os avanços feitos pela Ferrari neste ano. "Tivemos uma temporada de muitos avanços. A segunda metade da temporada foi caracterizada pela construção. Aprendemos bastante nestes últimos seis meses", afirmou, ao aprovar a evolução da equipe neste ano.

A Ferrari não fatura um título na Fórmula 1 desde 2008, quando venceu o Mundial de Construtores, superando a McLaren. Naquele ano, Felipe Massa perdeu o título dos pilotos para o inglês Lewis Hamilton na última curva da etapa final do campeonato, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.