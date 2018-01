Ferrari marca testes para Valentino Rossi Depois de muito suspense, a Ferrari confirmou: o italiano Valentino Rossi, sete vezes campeão mundial de motociclismo, vai realizar um teste oficial de um carro de Fórmula Um, no circuito de Valência, de 31 de janeiro a 2 de fevereiro. A possibilidade de que Rossi fizesse uma novo teste com um Ferrari - desta vez de forma oficial - começou a se concretizar na última terça-feira, durante a apresentação do modelo 2006, o 248 F1. Rossi vai fazer o teste com o modelo F2004. Enquanto o carro dessa temporada será comandado pelo brasileiro Felipe Massa e pelo alemão Michael Schumacher. Também estarão realizando testes, em Valência, a Renault, atual campeã, e a McLaren.