Ferrari mostra estabilidade, diz Todt A renovação por mais dois anos do contrato do piloto brasileiro Rubens Barrichello representa ?uma grande estabilidade interna? da Ferrari, segundo avaliação feita nesta quinta-feira pelo diretor geral da escuderia, Jean Todt. De acordo com ele, nesta estabilidade interna está o ?segredo do sucesso? da equipe. Barrichello sempre desempenho muito bem o seu papel de coadjuvante na equipe, muitas vezes contrariando seus próprios impulsos Desde quando chegou à equipe em 2000, esteve consciente de que não poderia contar com um carro igual ao do tetracampeão mundial, Michael Schumacher. Nas última semanas muito se especulou sobre uma eventual saída de Barrichello. Se falou que ele estaria negociando com a Toyota, ou outra equipe intermediária, porque não queria mais desempenhar um papel secundário na Ferrari. A renovação desmente as especulações.