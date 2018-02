Ferrari na frente no 3.º treino livre A dupla de pilotos da Ferrari dominaram o treino livre da manhã deste sábado (horário da Austrália), disputado sob chuva, para o Grande Prêmio da Austrália. O alemão heptacampeão mundial Michael Schumacher foi o mais rápido, com o brasileiro Rubens Barrichello em segundo lugar. Em terceiro lugar ficou o finlandês Kimi Raikkonen, da McLaren. A corrida acontece na madrugada de sábado para domingo (horário de Brasília). Os tempo do treino foram: 1.º - Michael Schumacher (Ferrari), 1min40s540; 2.º - Rubens Barrichello (Ferrari), 1min41s933; 3.º - Kimi Raikkonen (McLaren), 1min43s526; 4.º - Narain Karthikeyan (Jordan), 1min45s641; 5.º - Ralf Schumacher (Toyota), 1min45s687; 6.º - Takuma Sato (BAR), 1min46s768; 7.º - David Coulthard (Red Bull), 1min48s369; 8.º - Christijan Albers (Minardi), 1min48s566; 9.º - Jarno Trulli (Toyota), 1min49s623; 10.º - Jenson Button (BAR), 1min51s364; 11.º - Tiago Moneteiro (Jordan), 1min53s457; e 12.º - Patrick Friesacher (Minardi), 1min53s507. Os pilotos Jacques Villeneuve (Sauber), Christian Klien (Red Bull), Felipe Massa (Sauber), Juan Pablo Montoya (McLaren), Nick Heidfeld (Williams), Mark Webber (Williams), Fernando Alonso (Renault) e Giancarlo Fisichella (Renault) não entraram na pista e não marcaram tempo.