Ferrari não assusta rivais em Mônaco Como vem ocorrendo há mais de três anos na Fórmula 1, a Ferrari iniciou a sétima etapa do Mundial, nesta quinta-feira nas ruas de Mônaco, na frente, mas não numa proporção que assuste a concorrência. Michael Schumacher e Rubens Barrichello estabeleceram os dois melhores tempos, seguidos pela surpreende BAR, de Jenson Button, terceiro, e a esperada Renault, de Jarno Trulli, em quarto. "A turma não está tão longe", disse nesta quinta-feira Rubens Barrichello, referindo-se a seus adversários. No sábado será definido o grid do GP de Mônaco. A estratégia de cada piloto é uma das maiores atrações da prova: como conseguir uma boa e decisiva colocação no grid e transportar o máximo de gasolina possível. Diferentemente dos demais GPs do calendário, nesta sexta-feira não há atividade de pista para a Fórmula 1. E o que os 20 pilotos mostraram nesta quinta-feira, na sessão livre da manhã e na pré-classificação à tarde, sugere que Schumacher e Barrichello não deverão "sumir" domingo, ao longo das 78 voltas da corrida, como já tantas vezes aconteceu. Os ensinamentos do ano passado parecem ter sido bem assimilados pela Bridgestone. David Coulthard, da McLaren, venceu em 2002 ao optar pelos pneus ultramacios da Michelin. E os tempos da dupla da Ferrari nesta quinta-feira, bem como o de Button, todos com Bridgestone, indicam que agora os japoneses também optaram pelos ultramacios. "Já fizemos a nossa escolha de pneus. Sábado podemos trabalhar o carro pensando apenas para a classificação e a corrida", afirmou nesta quinta-feira Schumacher, dando a entender que, desta vez, não será surpreendido como em 2002. A temperatura nesta quinta-feira à tarde era de 29 graus. Até o oitavo colocado no treino desta quinta-feira, Juan Pablo Montoya, da Williams, a diferença para Schumacher não passou de oito décimos de segundo (803 milésimos) e com todos os pilotos colocados atrás da Ferrari reclamando do acerto, o que dá margem a que melhorem suas marcas, talvez mais da Ferrari, diminuindo assim a diferença entre eles. O líder do Mundial, Kimi Raikkonen, da McLaren, foi apenas o 11º "Erramos na opção de ajuste", explicou Ron Dennis, sócio e diretor da equipe. Já Trulli reforçou a impressão de que a Renault pode ser a surpresa do GP de Mônaco, ao ficar a exatos 600 milésimos de Schumacher. "Os erros de pilotagem aqui cobram caro", afirmou Fernando Alonso, companheiro de Trulli, 14º. "Vamos passar boa parte de sexta-feira simulando as mais variadas condições de corrida para tentar compreender o que é melhor para nossos pilotos sábado, na classificação", comentou Gary Anderson, técnico-chefe da Jordan, que teve Giancarlo Fisichella em sétimo. Ele literalmente obteve o tempo no braço. Retrospecto - Seu retrospecto no Principado é muito bom, já que nunca contou com um carro realmente competitivo: segundo em 1998 e terceiro em 2000, ambas com Benetton, além de ter sido sexto em 1997 (Jordan) e quinto em 1999 (Benetton). O mesmo trabalho de desvendar com quanto gasolina classificar-se sábado será a base das discussões técnicas. "Já sabemos, por exemplo, que a importância do desempenho do carro cresceu aqui em Mônaco. Tem de ser rápido com o máximo de peso possível", conta Anderson. Mas ao contrário do que ocorre nos dois últimos circuitos do campeonato, Barcelona e Spielberg, onde a cada 10 quilos de gasolina a mais o piloto perde cerca de quatro décimos de segundo por volta, em Mônaco essa relação é, em média, dois décimos e meio. Um carro com 20 quilos, ou cerca de 24 litros, a mais que outro tende a ser meio segundo mais lento no Principado. "É com tudo isso que estamos trabalhando." Há um fator importante a mais nessa equação: "O desgaste de pneu verificado nesta quinta-feira é menor do esperado", comentou Pierre Dupasquier, da Michelin. O asfalto novo de parte da pista não tem a abrasividade aguardada. "Em Ímola recapearam o traçado e ele apresentou essa característica", falou o francês. Os pilotos sinalizaram que a seção nova do circuito escorrega demais. Antonio Pizzonia, da Jaguar, obteve o 15º tempo, depois de tocar com a roda dianteira direita na grade da saída da Piscina, e Cristiano da Matta, Toyota, o 19º. "Estou aprendendo o circuito." Os problemas são do carro também, já que o companheiro, Olivier Panis, terminou em 18º.