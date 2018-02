Ferrari não privilegiará nenhum piloto nesta temporada Agora é oficial. A Ferrari não privilegiará nenhum de seus pilotos para a temporada 2007 da Fórmula 1. Com isso, a equipe espera "crescer" através de uma competição "saudável" entre o brasileiro Felipe Massa e o finlandês Kimi Raikkonen. "Só teremos que tomar alguns cuidados para que essa competição não se torne negativa para o time", contou o chefe da Ferrari, Jean Todt, em entrevista ao jornal italiano Corriere Della Serra. "Temos muito a ganhar. Particularmente, estou otimista para a temporada." A postura adotada pela Ferrari será diferente das últimas temporadas, quando o alemão Michael Schumacher recebia todos as "regalias", enquanto Rubens Barrichello e Felipe Massa ficavam apenas com o papel de "fiel escudeiro". Nova máquina no domingo A Ferrari também confirmou que apresentará o seu carro no próximo domingo. Porém, a "máquina" só irá para a pista na segunda-feira, em Fiorano, sob comando de Massa - Raikkonen treinará pela primeira vez só no dia 21. Até o início da temporada, que acontecerá em março, a Ferrari ainda realizará novos ajustes no modelo 2007. Atualizado às 12h20