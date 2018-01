Ferrari nega acordo com Fernando Alonso A equipe italiana Ferrari desmentiu as informações divulgadas nesta segunda-feira pela imprensa espanhola, segundo as quais estariam avançadas as negociações para a contratação do piloto Fernando Alonso, atualmente na Renault. De acordo com a imprensa, o espanhol passaria a correr pela escuderia italiana a partir de 2005. Em nota oficial, a Ferrari considerou as informações "sem fundamento". O time italiano lembra na nota que "Michael Schumacher tem um contrato com a escuderia até o fim de 2006, o qual cumprirá".