Ferrari nega acordo com Luciano Burti Logo depois de Luciano Burti ter anunciado em seu site oficial na internet que teria assinado contrato para ser piloto de testes da Ferrari em 2004, a equipe italiana tratou de desmentir o brasileiro, negando a existência do compromisso entre as partes. Burti já foi piloto de testes da Ferrari em 2002, um ano depois de ter disputado o Mundial de Fórmula 1 pela Jaguar - esteve também na Prost em 2001. Mas na temporada passada foi substituído por outro brasileiro, Felipe Massa, que agora irá disputar o campeonato pela Sauber - a partir do dia 7 de março, no GP da Austrália. ?O único piloto de testes com contrato é Lucas Badoer?, afirmou um porta-voz da Ferrari nesta terça-feira. ?Se precisarmos de outros pilotos de testes, usaremos os pilotos da Sauber (Massa e o italiano Giancarlo Fisichella) e talvez Luciano (Burti), mas não temos contrato com ele.? Os pilotos titulares da Ferrari para 2004 continuam sendo o alemão Michael Schumacher, seis vezes campeão mundial de F1, e o brasileiro Rubens Barrichello.