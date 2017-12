Ferrari nega contusão de Schumacher ?Michael Schumacher está gozando do melhor de sua saúde.? Assim a Ferrari desmentiu a notícia distribuída pela agência italiana Ansa, nesta quarta-feira, de que o piloto se feriu com alguma gravidade no tornozelo direito, ao jogar futebol. As primeiras informações davam conta de que o alemão permaneceria dois meses parado. O comunicado da equipe italiana lembra que o piloto só regressará mesmo às pistas em janeiro, como tem acontecido nos últimos anos. Mas não porque se machucou. ?Michael Schumacher está relaxando em casa, junto de sua família, depois de uma temporada longa e difícil.? A Ferrari desmente também outra notícia distribuída nesta quarta-feira, pela mesma agência, de que Schumacher não vai treinar no circuito de Sakhir, no Bahrein, a partir do dia 20, por causa da tal contusão. Há tempos estava planejado que a equipe iria para o Oriente Médio com o brasileiro Felipe Massa e seus dois pilotos de testes, Luca Badoer e Marc Gené. Na Justiça - Ainda com relação à Ferrari, dois ex-funcionários, Angelo Santini e Mauro Iacconi, foram indiciados, nesta quarta-feira, sob acusação de espionagem industrial. Teriam levado para a Toyota segredos técnicos da equipe italiana. Serão julgados em abril.