Ferrari nega rebelião de Schumacher A Ferrari desmentiu hoje que o piloto alemão Michael Schumacher tenha se negado a testar o carro no autódromo de Monza, onde, há dois dias, sofreu uma grave acidente. O alemão bateu contra a barreira de pneus a 310 Km/h depois de rodar, provavelmente em razão de problemas de engenharia do circuito. "Trata-se de uma informação sem nenhum fundamento?, declarou a escuderia em uma nota oficial. Segundo a Ferrari, o fato de o piloto não ter trabalhado no carro no dia seguinte ao acidente é perfeitamente compreensível. ?O choque foi sério e é justo que ele permaneça em casa para se recuperar completamente. Ele precisa se preparar adequadamente para o GP da Alemanha?, acrescenta a nota. O comunicado ratifica que Schumacher vai participar do GP de Hockenheim (29 de julho) e de todos os seus compromissos fora das pistas, inclusive da partida de futebol beneficente, marcada para a próxima quarta-feira, em Manheim. A possibilidade de um suposto protesto de Schumacher foi aventado hoje pela imprensa italiana. Segundo os jornais, o piloto estaria exigindo melhores condições de segurança no circuito. O segundo piloto da equipe, Rubens Barrichello, está substituindo Schumacher nos testes em Monza.