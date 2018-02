Ferrari oferece viagem a funcionário de loja de fotocópias

O presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, convidou para ir à Itália o funcionário britânico de fotocópias que ajudou a descobrir o escândalo de espionagem envolvendo a McLaren, para agradecê-lo pessoalmente. "Se não fosse por esse rapaz da fotocópia, nós não saberíamos de nada a respeito dessa história", disse Montezemolo a jornalistas, nesta quarta-feira, durante celebração de fim de ano da equipe na sede em Maranello. "É por isso que nós o convidamos ao circuito de Mugello e vamos convidá-lo à nossa fábrica." O funcionário anônimo contou à Ferrari que alguém havia copiado 780 páginas de informações técnicas da equipe em junho. O dossiê foi encontrado na casa do ex-projetista da McLaren Mike Coughlan, e o escândalo acabou custando à escuderia o título do Mundial de Construtores, além de uma multa de 100 milhões de dólares. O finlandês da Ferrari, Kimi Raikkonen, superou o britânico da McLaren Lewis Hamilton e conquistou o título de pilotos da temporada. Montezemolo já dedicou a vitória da Ferrari no Grande Prêmio da Bélgica, onde a equipe italiana assegurou o título de Construtores, ao empregado e aos fãs. O presidente elogiou Raikkonen e seu companheiro de equipe Felipe Massa, e disse que não vê uma possível contratação do bicampeão mundial Fernando Alonso pela equipe no futuro. "Se nós temos algum problema, não é um problema com os pilotos", disse ele à emissora de TV RAI.