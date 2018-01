Ferrari parabeniza Alonso pelo título O presidente da Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, parabenizou o espanhol Fernando Alonso, o piloto mais jovem a conseguir um título mundial da Fórmula 1. "Parabenizo Alonso, que mereceu o Mundial, e também a Renault por seus serviços", disse Cordero di Montezemolo em um comunicado oficial distribuído em Roma. O presidente da Ferrari elogiou também a empresa de pneus Michelin, que tem entre suas equipes a Renault, pelo bom trabalho. "Nós ganhamos seis anos consecutivos e sabia que não continuaríamos sempre assim. Conheço minha equipe, e sei que eles não vêem a hora de começar de novo e tentar vencer. Espero que seja já no ano que vem", apontou. Ao falar sobre a possível transferência à Ferrari do italiano Valentino Rossi - que ontem sagrou-se campeão de uma categoria da motovelocidade pela sétima vez na história -, o presidente disse: "Chega desta história. É um excelente piloto, um campeão, e também o parabenizo pelo feito". "Ninguém como nós ganhou seis mundiais consecutivos, ele (Valentino) ganhou sete, mas não sucessivos. Chega desta tempestade com a Ferrari. É uma escolha que depende só dele", acrescentou Cordero di Montezemolo.