Ferrari pensa em fazer teste com Massa ainda neste ano

MONZA - A Ferrari conta com o retorno de Felipe Massa apenas em 2010, mas o brasileiro pode voltar ao cockpit da escuderia ainda neste ano. Assim que ele tiver condições de pilotar, a equipe italiana deve enviar um pedido às rivais para liberar um teste com o modelo F60.

Pelo regulamento da Fórmula 1, os testes com modelos atuais são banidos. Uma exceção só acontece quando todas as equipes concordam. A Ferrari tentou esta liberação para Michael Schumacher, quando o alemão ensaiava seu retorno à categoria. As rivais negaram o pedido, e o heptacampeão acabou nem correndo, devido a dores no pescoço.

"Vamos pedir a permissão para testes, e estou convicto de que as outras equipes vão liberar", disse Stefano Domenicali, diretor esportivo da Ferrari, ao jornal La Gazzetta dello Sport.

Para a próxima temporada, as equipes já discutem uma mudança no regulamento de testes. As atividades voltariam a ser permitidas, mas somente para pilotos estreantes ou que estão afastados e pretendem retornar às pistas.