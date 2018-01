Ferrari permite duelo entre pilotos A Ferrari decidiu pela primeira vez na história de Michael Schumacher e Rubens Barrichello na equipe, que eles poderão correr livres, sem ter de atender às desgastantes "ordens de equipe." E a razão para essa mudança drástica de posição da direção da Ferrari tem um motivo: a matemática indica que não importa quem vença, Schumacher ou Barrichello, o título de vice-campeão ficará com o brasileiro, objetivo da Ferrari depois de conquistar o Mundial de Pilotos e de Construtores. "É verdade, deixaremos nossos pilotos decidirem a vitória na pista", afirmou neste sábado o diretor-esportivo da escuderia de Maranello, Jean Todt, maior defensor da tese de que eles estão lá para "atender os interesses da Ferrari e não pessoais." Tudo começou no dia 12 de março de 2000, em Melbourne, na Austrália, estréia de Barrichello na Ferrari. Tanto ele quanto Schumacher ouviram de Todt, antes da largada, que deveriam lembrar da cartilha que lhes foi dada ainda no começo do ano. O "caminho suave" dos dois era: "façam o que eu mando e não questionem." Ao longo das quase já três temporadas em que ambos conviveram na Ferrari, Schumacher mostrou-se, na grande maioria das vezes, mais veloz que Barrichello e essas ordens de equipe foram usadas poucas vezes. Mas nas ocasiões em que Todt inteveio, o mundo ficou chocado. O momento mais terrível dessa conduta nada esportiva ocorreu no GP da Áustria, este ano. Barrichello, o melhor piloto do fim de semana, foi obrigado a brecar a poucos metros da linha de chegada para deixar Schumacher vencer. Se fosse uma questão de realmente auxiliar o companheiro a conquistar o título, nas etapas finais da temporada, talvez ninguém questionasse a decisão. Mas no começo do campeonato, com a vantagem técnica alcançada pela Ferrari, o custo dessa ordem acabou sendo infinitamente maior que o benefício. O mundo caiu de pau em cima da equipe, a mais carismática e amada do planeta. "Decisões como essa se tomam uma vez na vida", tentou consertar depois seu presidente, Luca di Montezemolo. Schumacher aproveitou a deixa da equipe em Indianápolis para confirmar, neste sábado, que não tentou mesmo superar Barrichello no GP da Itália, há duas semanas. "Não faria sentido. Em várias corridas Rubens fez o que pôde para me ajudar, é natural que eu fizesse o mesmo com ele." Barrichello está animado com a chance de um confronto direto, sem interferências de Todt, ainda que seu fim de semana tenha começado ruim, com o acidente na primeira volta do primeiro treino livre, sexta-feira, o que lhe custou o dia todo parado, enquanto o alemão trabalhou seu carro. "Em Monza eu tive problemas com os freios na sexta-feira, motor no sábado e depois ganhei a corrida", falou para explicar seu entusiasmo. Classificação - Schumacher já é o campeão do mundo e somou até agora 128 pontos. Barrichello está em segundo, com 61, diante de 44 de Juan Pablo Montoya e 42 de Ralf Schumacher, ambos da Williams, seus adversários na luta pelo vice. Se o alemão vencer neste domingo a prova de Indianápolis, chegará a 138 pontos e mesmo que Montoya se classifique em segundo e Barrichello não marque pontos, o colombiano atingirá apenas 50 pontos, 44 mais 6. Como o brasileiro já tem 61, não daria para ser alcançado pelo piloto da Williams no GP do Japão, em Suzuka, dia 13, mesmo ganhando. Faria 60, 50 mais 10. Na realidade, para Barrichello garantir o segundo lugar no Mundial basta a quarta colocação neste domingo. Dessa forma ele chegaria a 64 pontos, 61 mais 3. Ainda que Montoya vença neste domingo, fazendo 54 pontos, atingiria no máximo em Suzuka os mesmos 64 de Barrichello. Ocorre que o brasileiro da Ferrari já tem três vitórias diante de, nessa hipótese, duas de Montoya, porque ele ainda não foi primeiro este ano.