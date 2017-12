Ferrari pode usar pilotos da Sauber O brasileiro Felipe Massa deve ter chance de pilotar a Ferrari em 2004. No jantar de fim de ano realizado na segunda-feira, Jean Todt e Luca di Montezemolo, respectivamente diretor-técnico e presidente da equipe italiana, falaram da possibilidade de usar, na próxima temporada, os pilotos da Sauber (Massa e o italiano Giancarlo Fisichella) para testar o carro novo. Os dois se juntariam aos pilotos de testes regulares (Luca Badoer e Luciano Burti). Fisichella, que está trocando a Jordan pela Sauber, sempre disse ter vontade de pilotar uma Ferrari. E Massa sempre negou rumores de que teria um acordo para correr na equipe, motivados pelo status com que chegou à Fórmula 1 e pela parceria entre as equipes - a Sauber usa motor e câmbio desenvolvidos pela Ferrari. Montezemolo também sugeriu que Michael Schumacher renovará contrato, que expira em 2006. Segundo ele, o hexacampeão está "cada vez mais em forma" e "ainda tem vontade de vencer". O presidente também elogiou Barrichello. "Por enquanto, não vejo ninguém melhor que o Rubens, que fez duas temporadas excepcionais e em Suzuka conseguiu uma vitória fundamental", disse o dirigente, referindo-se à última corrida da temporada deste ano.