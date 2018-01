Ferrari prevê outro ano perfeito O presidente da Ferrari, Luca Di Montezemolo, disse neste sábado que a sua equipe está pronto para repetir o desempenho deste ano e conseguir outra temporada perfeita no Mundial de Fórmula 1 de 2003. Além do título do alemão Michael Schumacher e do vice do brasileiro Rubens Barrichello, em 2002 a escuderia italiana foi campeã entre as construtores pela quarta vez seguida. ?Nós podemos conquistar outra dobradinha (título de pilotos e construtores) em 2003. Sabemos que a competição será dura, mas com paixão e profissionalismo nós podemos conseguir?, disse Montezemolo durante o jantar de fim de ano da Ferrari, neste sábado, na sede da equipe em Maranello, na Itália. A festa contou com a presença de mecânicos, dirigentes, técnicos e pilotos - além de Schumacher e Rubinho, o brasileiro Luciano Burti e do italiano Luca Badoer, que são pilotos de testes. Montezemolo aproveitou para elogiar a performance de seu piloto número 1, o pentacampeão mundial Michael Schumacher. ?A Ferrari é sua casa, não importa a duração do contrato. Você pode continuar correndo conosco até os 82 anos?, brincou o presidente da equipe. Homenagem - O fim de semana foi de festa para Schumacher. Além da confraternização na Ferrari, o piloto alemão foi a grande estrela do jantar de gala da Federação Internacional de Automobilismo, sexta-feira, em Monaco. Comparado ao argentino Juan Manuel Fangio, também pentacampeão mundial de F1, Schummy recebeu o troféu pelo título desta temporada.