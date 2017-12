Ferrari prevê quatro etapas difíceis Os próprios pilotos da Ferrari admitem: as quatro próximas etapas do Mundial, incluindo a deste domingo, em Nurburgring, podem ser as mais difíceis da temporada para a equipe. "Espero que esse segundo que a McLaren colocou em cima da gente seja apenas porque eles se preparavam para a classificação do grid e nós visávamos mais a corrida", afirmou hoje Rubens Barrichello, quinto no primeiro treino livre do GP da Europa. Mika Hakkinen e David Coulthard, a dupla da McLaren, ficou em primeiro e segundo, enquanto Michael Schumacher foi quarto e Ralf, Williams, terceiro. O grid será definido nos treinos oficiais, neste sábado, a partir das 8 horas. Já na quinta-feira Schumacher havia alertado para o fato de que a McLaren, ao menos domingo, ao longo das 67 voltas da prova, estará no mínimo no mesmo nível da Ferrari. "Vejo Hakkinen e Coulthard como reais adversários aqui." Hoje o finlandês, que luta para ressurgir no campeonato, fez 1min16s408, diante de 1min17s507 de Schumacher, ou seja, 1 segundo e 99 milésimos mais rápido. "No Canadá foi assim também no treino de sexta-feira", lembrou o alemão. "Embora nesta pista eles devam ser bem melhores que em Montreal." Nos testes da semana passada em Silverstone, a McLaren experimentou mudanças importantes no seu modelo MP4/16. "Estou muito feliz mesmo com nossa evolução", disse hoje Hakkinen. "Tudo o que testamos na Inglaterra funcionou bem aqui também. Estamos de novo rápidos." Hakkinen foi o mais veloz nos três dias de treino em Silverstone. Ao final de três dias, Barrichello acabou em terceiro e Schumacher em quarto. O vice-líder do Mundial, David Coulthard, apesar de ter ficado a apenas 171 milésimos de Hakkinen, reclamou de sua McLaren sair muito de traseira na última chicane. Como que respondendo a Rubinho, o escocês afirmou que a McLaren não estava, hoje, em condição de classificação. "Sexta-feira, como de hábito, nós não colocamos todo o nosso potencial na pista." Adrian Newey, o polêmico projetista, já está trabalhando nos boxes da McLaren. Ralf Schumacher renovou seu contrato com a Williams, conforme o esperado, até o fim de 2004, quando irá terminar o compromisso de Michael Schumacher com a Ferrari. "Ralf é o piloto ideal para substituir Michael", já afirmou Jean Todt, diretor esportivo da Ferrari. O alemão evitou responder a Rubinho que na quinta-feira disse que a melhora da Williams, este ano, se deve ao modelo FW23-BMW e não ao piloto Ralf Schumacher. "Ele tem de se preocupar em tentar ser mais veloz que meu irmão." Além de estar feliz com a renovação de seu contrato, Ralf se surpreendeu com a marca obtida hoje, 1min17s355. "Foi acima da minha expectativa." Como tradicionalmente na corrida em Nurburgring os pilotos fazem dois pit stops, a maior autonomia da Williams, uma das responsáveis pela vitória de Ralf no Canadá, não será determinante no resultado. "Precupa, claro, aquelas 4 voltas a mais que o Ralf deu em relação ao Michael lhe garantiram o primeiro lugar", revelou hoje Rubinho. E foi exatamente a eficiência do conjunto Williams-BMW-Michelin, nos testes recentes em Magny-Cours, que faz os pilotos da Ferrari preverem que Ralf possa vencer o GP da França, dia 1º. O piloto de testes Marc Gene, normalmente mais lento que Ralf, ficou em primeiro no traçado francês, 1min14s401, Michael em segundo, 1min14s407. A Michelin preparou superpneus para a etapa de "casa." A etapa seguinte do campeonato, Silverstone, Inglaterra, "a pista da McLaren", dia 15, representa novo desafio para Schumacher. Hakkinen "voou" nos testes. Para completar a série de corridas onde a Ferrari enfrentará forte resistência para vencer, depois vem o GP da Alemanha, dia 29, onde o próprio Michael já atribuiu o favoritismo a Ralf, em razão de a Williams ter as maiores velocidades nas retas, handicape mais importante no circuito de Hockenheim. Os outros três brasileiros que disputam a F-1 ficaram assim no treino de hoje: Enrique Bernoldi (Arrows) 17º, Luciano Burti (Prost) 20º, e Tarso Marques (Minardi) 22º.