Ferrari promete novidades em San Marino A Ferrari deu um banho nas três primeiras corridas da temporada de F-1. Venceu as três - com Michael Schumacher -, obteve duas dobradinhas e fez 51 dos 54 pontos possíveis (94,44% de aproveitamento). E os adversários que se cuidem, pois os italianos prometem novidades para o GP de San Marino que devem torná-los ainda mais fortes. "Temos um novo pacote para Ímola?, disse hoje o diretor esportivo da Ferrari, Ross Brawn. A prova será realizada dia 25 e Brawn garantiu que o fácil domínio atual não vai fazer a Ferrari relaxar. "Não há motivo para não continuarmos com nossa evolução. Essa é a vantagem da estabilidade. Você acha incrementos o tempo inteiro.? A Williams, por sua vez, não tem muita esperança de obter um grande resultado em San Marino. Mario Theissen, diretor esportivo da BMW, fornecedora de motores para a equipe inglesa, admitiu que será impossível fazer o FW26 evoluir para a prova em Ímola. "Meio segundo é muita coisa. Precisamos encontrar o que nos deixa atrás da Ferrari?, disse. "Mas nada está perdido. No ano passado evoluímos bastante e esperamos fazer o mesmo agora. Não é o fim do mundo.? Hoje, em Barcelona, oito equipes treinaram visando ao GP de San Marino. Takuma Sato, da BAR, foi o mais rápido. Amanhã, os testes prosseguem e Michael Schumacher e Rubens Barrichello assumem a Ferrari.