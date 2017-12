Ferrari promete recuperação no GP do Canadá

A Ferrari foi facilmente batida pela McLaren na última etapa da Fórmula 1, o GP de Mônaco, no final do mês de maio. Mas a equipe italiana promete reagir na próxima corrida do campeonato, que acontece neste domingo, em Montreal, no Canadá. Em Mônaco, o finlandês Kimi Raikkonen conseguiu chegar apenas em 8.º lugar e seu companheiro na equipe Ferrari, o brasileiro Felipe Massa, terminou na terceira posição. Enquanto isso, a McLaren fez uma dobradinha com o espanhol Fernando Alonso em primeiro e o inglês Lewis Hamilton em segundo. Mas, além disso, numa prova da superioridade da McLaren sobre a Ferrari em Mônaco, Alonso conseguiu colocar mais de 1 minuto de vantagem sobre Massa na corrida. Para Jean Todt, no entanto, o GP de Mônaco foi um "raro episódio negativo" para a Ferrari. "Isso inevitavelmente acaba acontecendo durante uma temporada", lamentou o diretor geral da equipe italiana. A distância para a McLaren, que já abriu 20 pontos na liderança do Mundial de Construtores, não desanima a Ferrari. Mesmo porque a equipe italiana tem boas perspectivas para o GP do Canadá, numa pista onde seu carro, teoricamente, pode render mais do que o do rival. "Estaremos fortes em Montreal", avisou o diretor esportivo da Ferrari, Stefano Domenicalli. "Em Mônaco tivemos uma performance abaixo do nosso potencial, mas agora vamos brigar pela vitória." Massa concorda com os dirigentes da equipe. "A McLaren não fez nada de novo. Ou seja, eles não evoluíram, fomos nós que não tivemos a nossa melhor performance", explicou o piloto brasileiro, ao falar ainda sobre o GP de Mônaco. "Em Montreal será diferente."