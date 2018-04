Ferrari promove Todt e aponta Domenicali como chefe de equipe A Ferrari anunciou a contratação de Stefano Domenicali como novo chefe da equipe de Fórmula 1 a partir de janeiro, substituindo Jean Todt, que ocupará uma posição de administração, informou a escuderia nesta segunda-feira. Domenicali será o responsável pela Gestione Sportiva, departamento de corrida da Ferrari. Todt, que estava interinamente como chefe da equipe, deve passar a ser o presidente-executivo da companhia como um todo, incluindo o departamento dos carros comerciais. A notícia surge no mesmo dia em que a Honda anunciou que Ross Brawn, ex-diretor-técnico da Ferrari, será o novo chefe da equipe japonesa. Todt, de 61 anos, disse em agosto que não tinha intenção de se aposentar, em meio a especulações de que Brawn poderia retornar à Ferrari como chefe da equipe no lugar do francês. A Ferrari completou sua equipe de frente dos boxes com Mario Almondo na vaga de diretor de operações, Aldo Costa como diretor-técnico e o francês Gilles Simon permanecendo como diretor de motores. A equipe anunciou ainda que outros detalhes sobre a organização serão anunciados antes do final do ano.