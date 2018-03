Ferrari quer antecipar renovação do contrato de Raikkonen

Os diretores da Ferrari planejam antecipar a renovação do contrato do piloto finlandês Kimi Raikkonen, atual campeão da Fórmula 1, informou nesta quarta-feira a imprensa italiana. Segundo a revista Autosprint, o anúncio de um novo acordo contratual será realizado no Grande Prêmio de Mônaco, marcado para ocorrer no próximo dia 25 de maio. A Ferrari irá repetir "o que já fez cinco anos atrás, também em ocasião da corrida de Monte Carlo, com Michael Schumacher", acrescentou a publicação. Raikkonen irá participar dos treinamentos da Ferrari nessa quinta e sexta no circuito francês de Le Castellet, onde serão reproduzidas as características tortuosas do traçado urbano de Mônaco. "Vou lá para tentar apagar uma tradição negativa, com a tranqüilidade de que na Turquia, onde as coisas não andaram bem, consegui atenuar os danos. Cheguei com nove pontos de vantagem e saí com sete", declarou nesta quarta-feira o piloto finlandês. "Todos nós estamos muito motivados na Ferrari e tentaremos andar muito bem em Mônaco, onde no ano passado tivemos problemas", acrescentou Raikkonen. O presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, demonstrou seu entusiasmo com o piloto finlandês ao comentar que sua equipe "venceu quatro das cinco corridas da temporada, as últimas quatro". A primeira prova na Austrália teve como vencedor Lewis Hamilton (McLaren), enquanto que Massa ganhou na Turquia e no Bahrein e Raikkonen na Malásia e na Espanha. Por outro lado, soube-se que a BMW se movimenta também para antecipar a renovação do contrato do polonês Robert Kubica, que termina em 2009.